F1 GP Singapore 2023, Alonso: “Gara da dimenticare, bisogna migliorare in vista del Giappone”

Non è andato come sperato il GP di Singapore 2023 di F1 per Fernando Alonso, che ha chiuso solamente quindicesimo. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha commentato a caldo: “Ci aspettavamo un ritmo diverso e poi sono accadute davvero troppe cose. Dall’errore ai box, passando per una sosta da rivedere e tanto traffico: nel complesso è stato un Gran Premio da dimenticare. Dobbiamo capire come mai la monoposto fosse così difficile da guidare e non aveva praticamente grip al posteriore. Ciò che ha reso la gara dura è stato proprio il consumo delle gomme eccessivamente rapido. Dobbiamo assolutamente migliorare in vista del Giappone, dove avremo aspettative basse e speriamo di rimanere sorpresi in positivo“.