Coppa Davis 2023, Binaghi: “Sinner ha detto che ci sarà. Berrettini è da valutare”

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Corriere della Sera’, ha confermato la presenza di Jannik Sinner alle finali di Coppa Davis in programma a fine novembre: “Volandri deve capire quali siano le condizioni di Berrettini, ma Sinner ha detto che ci sarà. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, in modo tale che il capitano possa scegliere la squadra migliore. Sinner è un atleta che smuove le folle e non ha ancora vinto nulla. In prospettiva lui ci fa intravedere un decennio ricco di successi. Fognini? E’ dispiaciuto per il comportamento del c.t., ma con la Federazione è tutto tranquillo”.