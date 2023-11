“Devo ringraziare il capitano Volandri per la fiducia. A me piace giocare sotto pressione, credo di averlo fatto vedere, ma oggi sicuramente non ho giocato la mia miglior partita. Non fosse stata la Davis, non avrei portato a casa questa vittoria”. Parla così, ai microfoni di Sky Sport, Matteo Arnaldi, che nel pomeriggio aveva sconfitto Popyrin regalando il primo punto all’Italia.