Basket, Serie A1 2023/2024: Pesaro regola Treviso, Tortona piega Trento all’overtime

La nona giornata della regular season di Serie A1 2023/2024 si è chiusa questa sera con le ultime due partite in programma. Due sfide diverse tra loro e con mille emozioni in campo e addirittura un overtime a dover decidere il vincitore. Andiamo quindi a scoprire quanto accaduto.

Alla Vitrifrigo Arena arriva la quarta vittoria in questo campionato per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che davanti al pubblico amico regola per 95-76 la Nutribullet Treviso. I veneti lottano e ci provano, ma nel secondo tempo alzano bandiera bianca restando così ancora a quota zero punti in classifica. Pesaro sempre in controllo fin dal primo quarto, poi l’allungo decisivo nel terzo parziale chiuso sul +24 con percentuali complessive dal campo superiori al 50%. Nel finale pura gestione per i ragazzi di coach Buscaglia, guidati dai 23 punti di Bamforth e i 22 di Totè.

Autentica battaglia invece al PalaEnergica Paolo Ferraris, dove la Bertram Derthona Tortona batte per 83-80 la Dolomiti Energia Trentino dopo un overtime al termine di una partita davvero tiratissima. Gli uomini di coach Ramondino dilapidano il vantaggio accumulato nei primi tre quarti con un quarto periodo scellerato a livello offensivo, in cui Tortona segna appena sei punti in dieci minuti. Trento così rientra e addirittura manca il tiro della vittoria sulla sirena. Al supplementare Tortona trova punti pesanti con Weems e gestisce bene i liberi, con Trento che riesce a costruire l’ultima tripla con Grazulis che però non riesce a prolungare ulteriormente il match. Alla fine il tabellino esalta i 18 punti di Weems e i 17 di Dowe per i padroni di casa, mentre a Trento non bastano i 24 punti di Baldwin.