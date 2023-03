Challenger Zadar 2023: trionfo azzurro in Croazia, vince Giannessi

In Croazia sventola alta la bandiera del tennis italiano. Nel Challanger nella splendida cornice di Zadar, è stato Alessandro Giannessi a vincere e quindi ad alzare il trofeo finale. Il tennista italiano è riuscito nella cavalcata fino al titolo che al livello di montepremi si aggirerà attorno ai 73.000 euro. Un successo che, inoltre, testimonia anche il grande livello del tennis italiano anche per quanto riguarda i nomi secondari. La cavalcata di Giannessi in Croazia è culminata con la vittoria in finale sull’austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 4, in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(6). Un successo importante per l’esperto tennista ligure che certifica l’importante momento di forma personale.