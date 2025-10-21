Il 4 giugno all’Olimpico di Roma la quinta tappa della Diamond League, primo appuntamento europeo del massimo circuito mondiale

Ora è ufficiale: giovedì 4 giugno 2026 lo stadio Olimpico ospiterà la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, la quinta tappa della Wanda Diamond League e la prima in Europa nella prossima stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il circuito internazionale scatterà l’8 maggio da Doha, per poi passare da Shanghai, Xiamen e Rabat. Dopo la tappa italiana, il mese di giugno vedrà protagoniste anche Stoccolma, Oslo e Parigi, prima dello sbarco oltreoceano a Eugene (4 luglio). In calendario anche Principato di Monaco, Londra, Losanna, Slesia e Zurigo, fino alla grande finale di Bruxelles il 4-5 settembre, quando verranno assegnati i preziosi “Diamanti”.

Per l’Italia, il Golden Gala resta l’evento simbolo dell’atletica mondiale: un palcoscenico che ogni anno porta a Roma i più grandi campioni del pianeta, a partire dalle stelle azzurre pronte a brillare davanti al pubblico di casa.

WANDA DIAMOND LEAGUE 2026

8 maggio – Doha

16 maggio – Shanghai

23 maggio – Xiamen

31 maggio – Rabat

4 giugno – Roma

7 giugno – Stoccolma

10 giugno – Oslo

26 giugno – Parigi

4 luglio – Eugene

10 luglio – Principato di Monaco

18 luglio – Londra

21 agosto – Losanna

23 agosto – Slesia

27 agosto – Zurigo

4-5 settembre – Bruxelles