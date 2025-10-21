Lucia incassa la settima sconfitta consecutiva in un main draw WTA, eliminata nettamente da Osorio. Avanza invece Elisabetta, vittoriosa in tre set sulla Parry e ora attesa dal duello con Wang Xiyu per un posto nei quarti

Prosegue il momento nero di Lucia Bronzetti. La 26enne di Villa Verucchio, n.91 del ranking, è uscita di scena al primo turno del “Guangzhou Open” (WTA 250, cemento, montepremi 267.082 dollari), piegata dalla colombiana Camila Osorio con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti di gioco.

Per la romagnola si tratta della settima sconfitta consecutiva in un main draw WTA: l’ultimo successo risale a metà agosto a Cincinnati, quando aveva battuto Ostapenko al terzo turno prima di cedere a Coco Gauff. Da allora, soltanto due vittorie nelle qualificazioni di Wuhan. A Guangzhou, Bronzetti non ha mai avuto chance: Osorio ha dominato al servizio (79% di punti vinti con la prima), non concedendo neppure una palla-break e chiudendo il match alla terza occasione utile.

Sorrisi invece per Elisabetta Cocciaretto. La 24enne di Fermo, n.95 WTA, ha ritrovato la vittoria in un main draw superando la francese Diane Parry (n.125) con il punteggio di 6-4 6-7(7) 6-2 dopo una battaglia di due ore e 44 minuti. Per la marchigiana, che mancava il successo dal 28 agosto, ora arriva l’occasione di giocarsi i quarti contro la cinese Wang Xiyu (n.163), in tabellone grazie a una wild card. Cocciaretto è avanti 2-1 nei precedenti, ma Wang si è aggiudicata l’ultimo confronto al Roland Garros 2021 nelle qualificazioni.