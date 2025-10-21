Bagnaia sta vivendo un momento davvero molto duro: il pilota della Ducati è alle prese con un grande dolore, purtroppo non può farci nulla.

Anche il weekend sul circuito di Phillip Island si è rivelato un vero e proprio incubo per Pecco Bagnaia. Dopo il disastro in Indonesia è arrivato un altro enorme flop: il pilota della Ducati ha concluso il suo fine settimana in Australia senza raccogliere nemmeno un punto, proprio come già accaduto a Mandalika.

Nella Gara Sprint il due volte campione del mondo ha chiuso addirittura al penultimo posto, davanti al solo Michele Pirro. Bagnaia ha provato a cercare il riscatto nel Gran Premio ma è caduto a tre giri dalla fine mentre tentava una complicatissima rimonta. Il doppio successo in Giappone sembrava il preludio a un finale di stagione con Pecco di nuovo protagonista, ma i due weekend successivi sono stati tra i peggiori di un campionato che ha riservato ben poche soddisfazioni al pilota piemontese.

“In Giappone pensavamo di aver trovato la quadra per guidare come ho sempre fatto – le parole di Bagnaia riportate anche da Eurosport – Se mi trovo nelle condizioni giuste sono veloce. Ma quello che è successo dopo è inaccettabile e indescrivibile. La moto è davvero dura da guidare“. D’altronde Pecco ha più volte sottolineato durante l’anno di non avere feeling con la Desmosedici GP25, al contrario del suo compagno di squadra Marc Marquez.

Batosta Bagnaia, ora è davvero dura: fan distrutti

Tra Mandalika e Phillip Island non è arrivato nemmeno un punto: uno sfacelo che ha favorito il sorpasso di Marco Bezzecchi in classifica. Il riminese ha vissuto un ottimo fine settimana in Australia: prima la vittoria nella Gara Sprint, poi il terzo posto nel GP gli hanno permesso di scavalcare Bagnaia e portarsi così al terzo posto nella classifica piloti.

Ora il pilota dell’Aprilia ha otto punti di vantaggio su Pecco quando mancano tre weekend al termine della stagione. “Ho fatto una gara migliore di quanto mi aspettassi, ma molto è merito dei miei ragazzi perché la strategia che abbiamo studiato è stata merito loro al 98%”, le parole di Bezzecchi dopo il GP australiano.

Se Bagnaia non riuscisse a concludere il Mondiale 2025 almeno sul podio le voci che parlano di un suo addio alla Ducati diventerebbero sempre più forti. Pecco ha un altro anno di contratto con la Casa di Borgo Panigale ma nessuno scenario è da escludere.