Dal 24 al 30 ottobre i Mondiali in Cina con una partecipazione record: dieci azzurri in gara, da Alessio e Dell’Aquila fino ai giovani emergenti. Nel gruppo anche due atleti ucraini accolti dal Centro Federale

La Nazionale italiana di taekwondo è pronta a volare in Cina per i World Taekwondo Championships 2025, in programma dal 24 al 30 ottobre al Wuxi Taihu International Expo Center. Una rassegna che si annuncia storica: 991 atleti iscritti da 179 Paesi, record assoluto per un Mondiale della disciplina, con la presenza anche del Team dei Rifugiati.

Gli azzurri convocati sono dieci (sette uomini e tre donne), guidati da Simone Alessio, bronzo olimpico a Parigi 2024 e già due volte campione del mondo. L’atleta calabrese, oro iridato nel 2019 nei -74 kg e nel 2023 negli -80 kg, inseguirà una clamorosa tripletta in tre categorie diverse, un traguardo che nella storia è riuscito soltanto allo statunitense Steven Lopez e alla spagnola Brigitte Yagüe.

Accanto a lui ci sarà Vito Dell’Aquila, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo nel 2022 nei -58 kg, deciso a ritrovare il podio internazionale dopo le difficoltà dell’ultimo anno. Completano la squadra Andrea Conti (-54 kg), Denis Baretta (-63 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Mattia Molin (+87 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg).

Con il gruppo azzurro partiranno anche gli ucraini Andrii Chumachenko (-74 kg) e Renata Podolian (-73 kg), che dall’inizio del conflitto si allenano stabilmente in Italia con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale.

«Affrontiamo una gara molto impegnativa, con tabelloni lunghi e avversari di altissimo livello – ha spiegato il direttore tecnico Claudio Nolano –. La squadra è costruita su più livelli, tra punte di diamante, atleti esperti e giovani su cui investiamo. L’obiettivo è crescere e guardare già verso Los Angeles 2028».