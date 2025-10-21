Eurolega ed Eurocup accendono la settimana: sei partite in tre giorni, con Milano, Virtus, Venezia e Trento a caccia di vittorie. Tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su Now, tra telecronache, studi pre e post gara e gli highlights del Dream Team di Sky Sport.

Tre giorni di basket europeo in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW: sei sfide imperdibili tra Eurolega ed Eurocup, con quattro squadre italiane protagoniste. Giovedì 23 ottobre Milano-Valencia (20.30) e venerdì 24 ottobre Virtus Bologna-Panathinaikos (20.00) guidano la settima giornata di Eurolega. Domani, mercoledì 22 ottobre, tocca all’Eurocup con Cluj-Venezia (18.00) e Trento-Ankara (20.00).

LA PROGRAMMAZIONE DI EUROLEGA SU SKY E NOW

7a giornata

EA7 Emporio Armani Milano-Valencia, in diretta giovedì 23 ottobre alle 20.30 con pre partita dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW (telecronaca di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, interviste di Giulia Cicchiné, in studio Dalila Setti)

Barcellona-Zalgiris Kaunas in diretta giovedì 23 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW (telecronaca di Andrea Solaini)

Virtus Bologna-Panathinaikos, in diretta venerdì 24 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 19.30 (telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti)

Efes Pilsen-Fenerbahce, in differita venerdì 24 ottobre alle 22.30 su Sky Sport Basket e NOW (telecronaca di Davide Fumagalli)

LA PROGRAMMAZIONE DI EUROCUP SU SKY E NOW

4a giornata

Cluj-Umana Reyer Venezia, in diretta mercoledì 22 ottobre alle 18 su Sky Sport Basket e NOW (telecronaca di Calogero Destro)

Dolomiti Energia Trento-Ankara, in diretta mercoledì 22 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket e NOW (telecronaca di Andrea Solaini)