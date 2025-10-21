Dal 23 al 26 ottobre i motori tornano protagonisti: il Mondiale di Formula 1 fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez, mentre la MotoGP corre in Malesia. Dirette, approfondimenti e highlights su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sarà un fine settimana ad alta velocità quello che attende gli appassionati di motori. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW andranno in scena due appuntamenti imperdibili: il Gran Premio di Città del Messico di Formula 1 e il Gran Premio della Malesia di MotoGP.

La Formula 1 fa ritorno sull’Autódromo Hermanos Rodríguez per il ventesimo round della stagione 2025. Conferenze, prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Carlo Vanzini e l’analisi tecnica di Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Domenica, semaforo verde alle ore 21 per la gara, con ampio pre e post gara affidato a Paddock Live e Race Anatomy.

La MotoGP invece vola a Sepang per l’ultimo appuntamento asiatico prima della volata finale. Su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (e NOW) sarà possibile seguire prove libere, qualifiche, Sprint e gare, con la voce di Guido Meda affiancato da Mauro Sanchini. Vera Spadini guiderà gli studi, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni cureranno i collegamenti dal circuito. La gara della classe regina scatterà domenica mattina alle ore 8 italiane, con repliche nel corso della giornata.

Un weekend quindi che unirà Formula 1 e MotoGP, con aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social ufficiali.

F1: IL GP DI CITTÀ DEL MESSICO LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

Giovedì 23 ottobre

Ore 21.30: Conferenza stampa piloti

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 24: F1 – Prove Libere 2

Ore 1: Paddock Live

Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 25 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 – Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 26 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 – Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.15: Debriefing

Ore 23.45: Notebook

Ore 24: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Giovedì 23 ottobre

Ore 10: Conferenza Stampa Piloti

Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 23 – venerdì 24 ottobre

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 24 – sabato 25 ottobre

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 4.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.40: Moto2 – Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP – Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

Notte sabato 25 – domenica 26 ottobre

Ore 3.35: Warm Up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: Moto3 – Gara

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: Moto2 – Gara

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: MotoGP – Gara

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy

Ore 11: MotoGP – Gara (replica)

Ore 14: MotoGP – Gara (replica)

Ore 19: MotoGP – Gara (replica)