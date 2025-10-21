Segnali di ripresa in casa Ferrari dopo le ultime difficoltà. Nel Gran Premio degli Stati Uniti si è vista una squadra piuttosto competitiva.

Nell’ultimo Gran Premio negli Stati Uniti la Ferrari almeno ci ha provato. In una stagione davvero nefasta Leclerc ha raggiunto il podio e il compagno di squadra Lewis Hamilton ha lottato contro le McLaren fino alla fine, riuscendo tra l’altro a tenere dietro il leader del Mondiale Oscar Piastri. La Ferrari non ha ambizioni da titolo ma come ammesso da Vasseur vorrebbe migliorare la sua posizione in classifica e lo stesso vale per i suoi due piloti.

Ferrari e la rivelazione di Hamilton sull’ultimo giro

Dopo un inizio di stagione difficile alla guida della Ferrari Hamilton sembra in ripresa e sembra finalmente aver trovato la voglia di lottare. Ad Austin almeno è stato nelle zone alte della classifica e l’obiettivo è migliorare sempre più in vista del 2026. Il pilota però ha rischiato grosso, addirittura poteva uscire nel corso della gara e Lewis ne ha parlato nella consueta intervista post gara:

“Non capisco cosa sia successo ma mentre mi avvicinavo alla Curva 5 mi è sembrato du urtare qualcosa ed ho avuto un forte sottosterzo, ho pensato che fosse una foratura o addirittura che si fosse rotta l’ala ma fortunatamente sono riuscito a finire la gara senza problemi”, una rivelazione che lascia