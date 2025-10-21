Il tecnico rossoblù resterà circa cinque giorni al Sant’Orsola-Malpighi: condizioni in miglioramento, salterà Fcsb-Bologna e probabilmente anche la sfida con la Fiorentina.

Vincenzo Italiano non sarà in panchina giovedì a Bucarest. L’allenatore del Bologna è stato infatti ricoverato ieri al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava, per una polmonite di probabile origine batterica (non legata al Covid).

Il club rossoblù, in una nota ufficiale, ha comunicato che è stata avviata una terapia antibiotica specifica e che il tecnico resterà sotto osservazione per circa cinque giorni. Al momento le condizioni cliniche sono in lento miglioramento.

Italiano, oltre alla trasferta europea contro l’Fcsb, rischia di dover saltare anche la partita di campionato di domenica 26 ottobre contro la Fiorentina.

«A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club», ha concluso la nota del Bologna.