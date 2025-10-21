Arrivano nuove dichiarazioni sul campione di ciclismo Tadej Pogacar. Ora c’è grande apprensione da parte dei suoi fan.

Tadej Pogacar è un grandissimo campione di ciclismo ed è riconosciuto come uno degli sportivi più forti degli ultimi decenni. L’atleta sta riportando interesse al ciclismo a suon di record, raggiungendo numeri impressionanti e vittorie su qualsiasi tipologia di gara. Anche questo 2025 ha visto lo sloveno come protagonista assoluto, lasciando un solco totale rispetto agli avversari presenti nel circuito.

Futuro Pogacar, spuntano le dichiarazioni sul suo futuro

Negli ultimi mesi Tadej Pogacar ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo il suo futuro, talvolta anche abbastanza criptiche. Ora a parlare è stata sua madre che con alcune breve dichiarazioni ha mandato in allerta tutto i suoi fan e la donna ha chiarito: “Capisco se Tadej decide di smettere, lo vedo molto stanco”. Poche frasi ma con la donna che ha provato a spiegare le difficoltà del figlio e in generale di tutti quelli che vivono il ciclismo.

La donna ha rivelato che suo figlio si sente sotto costante pressione ed anche se vince sente una stanchezza emotiva, ancora di più che la fatica vera e propria che prova macinando chilometri. Nonostante la giovane età Pogacar concorre tantissimo e vive grosse difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, e per questo il rumors riguardo il possibile ritiro diventa sempre più fitto. In tanti stanno notando questo problema e lo stesso Pogacar ha più volte sottolineato la data del suo possibile ritiro da ciò che succede nel circuito.