La Dakar è giunta all’ottava tappa dell’edizione 2025, entrando nel vivo della seconda settimana di gara. I partecipanti si sono visti impegnati in una prova di 737 chilometri complessivi di cui 487 cronometrati, con partenza ad Al Duwadimi e arrivo a Riad. Il rally-raid ripartirà domani, mercoledì 14 gennaio, in occasione della nona tappa. Il percorso si snoderà tra Riad e Haradh, per un totale di 589 chilometri.

Moto – Vince Benavides, Sanders ancora in testa alla classifica

Tra le moto, ha trionfato Luciano Benavides su KTM, dopo un finale concitato. Al traguardo, Tosha Schareina è stato nominato vincitore provvisorio della prova, ma il suo successo ha avuto breve vita. Benadives, infatti, si è fermato nel corso della speciale, per assistere a Pablo Quintanilla, vittima di una caduta. L’organizzazione ha restituito il tempo perso al pilota, consegnando allo scudiero argentino della KTM il successo. Il transalpino Schareina su Honda è scalato in terza posizione, mentre Van Beveren ha completato il podio in seconda piazza. Anche lui, come Benavides, si era fermato a prestare soccorso. Nella classifica generale, Daniel Sanders è sempre in testa.

BENAVIDES 04:50:46 VAN BEVEREN + 02:08 SCHAREINA + 02:14 BRABEC + 04:21 HOWES + 04:59 DOCHERTY + 06:28 SANDERS + 06:44 CANET+ 07:11 CORNEJO FLORIMO + 07:33 GONÇALVES + 14:13

Auto – Lategan vince e allunga

Tra le auto, è Henk Lategan a firmare il successo dell’ottava tappa. Il pilota sudafricano ha raggiunto il traguardo dopo 4:51:54, arrivando davanti a tutti nonostanti i due minuti di penalità ricevuti. In seconda piazza c’è un altro sudafricano, Botteril, con un ritardo di 1’47”. A completare il podio è un pilota francese, Serradori, che ha concluso la prova con un ritardo di 4’04”. Nella classifica generale, il pilota della Toyota mantiene la leadership, tornando ad allungare su Al Rajhi, il suo diretto inseguitore a 5’21” di distanza.

LATEGAN 04:51:54 BOTTERILL + 01:47 SERRADORI + 04:04 BARAGWANATH+ 04:09 ROMA + 05:17 AL RAJHI + 05:20 PROKOP + 06:19 FERREIRA + 06:42 BACIUSKA + 06:44 QUINTERO + 08:22

Il programma della Dakar 2025

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

Dove vedere la Dakar 2025

La Dakar 2025 potrà essere seguita gratuitamente sui canali Youtube e Facebook dell’evento, con la cronaca in lingua inglese. Sarà possibile seguire il rally anche in italiano sul canale di Eurosport 2, ma non manca il live streaming. Le piattaforme di Sky Go e di NOW metteranno a disposizione il live (sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Eurosport), mentre la sera, alle 21:00, Discovery+ manderà in onda gli highlights di ogni giornata, insieme alle interviste dei protagonisti.