Australian Open 2024, questo Sinner fa paura: 6-0 6-1 6-3 a Baez e si vola in ottavi di finale

Pare evidente una volta di più come Jannik Sinner abbia molto a cuore la salute e il riposo dei suoi tanti tifosi nel Bel Paese. Per la terza volta programmato nel mezzo della notte italiana, il numero 1 del nostro tennis decide di sbrigare rapidamente anche la pratica Sebastian Baez, qualificandosi per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024 dopo una schiacciante vittoria con il punteggio di 6-0 6-1 6-3. Non c’è stata storia, troppa la differenza tra i due, a maggior ragione in un momento come questo in cui a Jannik sembra riuscire praticamente tutto con estrema facilità sul campo da tennis. Meno di due ore di gioco per superare il terzo turno e iniziare ora a pensare al prossimo match contro Karen Khachanov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Sin dalle prime battute l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill sembra voler mettere in chiaro le cose. Break nel secondo gioco con un vincente di rovescio, pochi minuti più tardi ne arriva un altro e dopo appena 30′ il parziale d’apertura si chiude 6-0.

Nel secondo parziale l’argentino n°29 del mondo riesce ad aggiudicarsi il primo game dell’incontro, ma dall’1-1 subisce un altro parziale di cinque games a zero che gli fanno perdere il set per 6-1. Dopo 1h e 2′ partita il punteggio recita 6-0 6-1 per un Sinner strabiliante.

Le uniche difficoltà, se così vogliamo davvero definirle, Jannik le incontra nei primi giochi del terzo set. Non sfrutta una palla break sullo 0-0 e poi un’altra sull’1-1, permettendo a Baez di restare un po’ più in partita rispetto alle frazioni precedenti. Resta solo una questione di tempo, con il break che poi arriva sul 2-2 per scappare via anche in questo set. Poi, sul 5-3 ne arriva un altro e con esso il game, set e match per 6-3.