Australian Open 2024: Bronzetti eliminata al primo turno, vince Tsurenko in rimonta

Esordio amaro per Lucia Bronzetti, uscita di scena al primo turno degli Australian Open 2024 per mano di Lesia Tsurenko. La giocatrice azzurra è stata sconfitta in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 dopo una battaglia di 2h40′ di gioco. Ha rispettato il pronostico della vigilia la giocatrice ucraina, testa di serie numero 28, la quale ha però faticato notevolmente nel parziale d’apertura, trovandosi sotto di due break (1-5). Bronzetti ha quindi completato l’opera, imponendosi per 6-3 dopo 42 minuti nonostante qualche difficoltà con la seconda palla.

Più equilibrata la seconda frazione, in cui è partita meglio Tsurenko (3-1 e palla del doppio break), ma Lucia è stata brava a ristabilire l’equilibrio, tornando a condurre. L’azzurra si è persino trovata a tre punti dalla vittoria nel decimo gioco, ma non si può dire che si sia particolarmente avvicinata. Tsurenko ha infatti dato l’impressione di essere in controllo delle operazioni e, dopo aver vinto il set per 7-5, ha avuto la meglio nel terzo, in cui sono saltati tutti gli schemi (otto break su nove game). L’ucraina è approdata dunque al secondo turno, dove sfiderà una tra Masarova e Sasnovich. Terza sconfitta su quattro match in quest’avvio di 2024 invece per Bronzetti, che saluta l’Australia non troppo soddisfatta e proverà a rifarsi nei prossimi tornei.

