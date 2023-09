Atp Zhuhai 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 23 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Zhuhai 2023 per la giornata di sabato 23 settembre. Si concludono gli ottavi di finale ed entrano in corsa due delle teste di serie più importanti. Korda apre il programma, mentre Norrie lo chiude. Nel mezzo in campo anche Etcheverry contro Svrcina e soprattutto un intrigante Murray-Karatsev. Di seguito il programma giornaliero.

CENTER COURT

Ore 07:00 – (4) Korda vs Muller

a seguire – Svrcina vs (5) Etcheverry

Non prima delle 11:00 – (7) Murray vs Karatsev

Non prima delle 13:30 – Polmans vs (2) Norrie