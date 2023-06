Atp/Wta ‘s-Hertogenbosch 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 13 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 13 giugno del torneo combined di Hertogenbosch 2023. Ad aprire la giornata saranno Bublik e Goffin, un match dal quale uscirà il nome del primo avversario di Jannik Sinner nel torneo olandese. Sul Centre Court in campo anche il beniamino di casa Tallon Griekspoor e nel pomeriggio Venus Williams, che torna in campo a distanza di cinque mesi dall’infortunio patito ad Auckland. Esordio anche per la nostra Lucrezia Stefanini contro la bielorussa Sasnovich.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – Bublik vs (Q) Goffin

a seguire – (6) Griekspoor vs M.Ymer

a seguire – Naef vs V. Williams

a seguire – (6) Mertens vs Hon

COURT 1

Ore 11:00 – Rodina vs (4) Alexandrova

a seguire – Sonmez vs (6) Andreescu

Non prima delle 14:30 – (WC) Rinderknech vs Popyrin

a seguire – Mannarino vs (Q) Fils

COURT 2

Ore 11:00 – Thompson vs (Q) Mpetshi Perricard

a seguire – Ruusuvuori vs Nakashima

a seguire – McDonald vs Ivashka

a seguire – Djere vs (Q) Berankis

COURT 3

Ore 11:00 – Bandecchi vs Hruncakova

a seguire – (7) Sasnovich vs Stefanini

a seguire – Pattinama Kerkhove vs Birrell

a seguire – Volynets vs McNally

COURT 5

Ore 11:00 – P.Kudermetova vs Yuan

a seguire – Peterson vs Krueger