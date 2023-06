Atp Stoccarda 2023, Matteo Berrettini esce dal campo in lacrime (FOTO)

Il rientro alla competizione di Matteo Berrettini è stato un incubo durato 1h e 11′ contro Lorenzo Sonego sul Centrale di Stoccarda. Un campo sul quale non aveva mai perso nel corso della sua carriera, Matteo, e dove invece oggi non gli riusciva nulla. Una condizione ben lontana dal poterlo rendere competitivo e di conseguenza, con il passare dei minuti, anche una visibile frustrazione e sconsolatezza per ciò che stava accadendo. Dopo l’abbraccio e due parole con Sonego al net, il romano è uscito dal campo non riuscendo a trattenere le lacrime. La speranza, da un certo punto di vista, è che si sia trattato “semplicemente” di un pianto emotivo e non dovuto ad un dolore che persiste dal punto di vista fisico.

