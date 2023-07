LIVE – Roma-Sporting Braga, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Roma-Sporting Braga, match amichevole valevole per il proseguo dell’avvicinamento dei giallorossi all’inizio del campionato di Serie A. I ragazzi di Josè Mourinho, dopo le prime uscite stagionali, affrontano il primo vero test di livello nel loro ritiro in portogallo contro il club lusitano. Una partita molto importante per mettere altri minuti nelle gambe ed affinare gli schemi. La gara andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 luglio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale, il tabellino e altri approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Roma-Sporting Braga ore 21:00

___________________________________________________________________