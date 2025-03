Laslo Djere si aggiudica la finale dell’Atp di Santiago 2025 battendo Sebastian Baez e vincendo il terzo titolo in carriera. Un’affermazione importante, per il serbo, che guadagna 29 posizioni e torna in top-100, assestandosi al 74esimo posto. Inoltre, per Djere arriva la vittoria numero 150 nel circuito maggiore, nonché un trofeo a distanza di cinque anni dalla vittoria in Sardegna contro Marco Cecchinato.

La partita è stata molto equilibrata e si è risolta dopo quasi due ore e mezza di gioco a favore dell’ex numero 27 al mondo, che sulla terra rossa si conferma molto ostico. A Baez, invece, non riesce la seconda doppietta consecutiva Rio de Janeiro-Santiago, cosa che invece aveva completato l’anno scorso.

Atp Santiago, Djere batte Baez in finale: la cronaca

La partita inizia nel migliore dei modi per Djere, che si prende subito un prezioso break, confermato dopo aver annullato la palla per il contro break. Gli scambi, infatti, sono subito molto combattuti e ogni punto è sudato. Baez, ad ogni modo, pareggia alla seconda occasione, nel quarto gioco (2-2). L’argentino fatica a trovare il campo con la prima e non riesce a incidere con la seconda, scoprendo il fianco agli attacchi del serbo che, dopo due chance sfumate nel settimo game, trova il break decisivo nel nono.

Il secondo set è più lineare, dato che prosegue on-serve fino all’ottavo game, nonostante Baez abbia dovuto annullare l’ennesima palla break nel settimo. L’argentino si affida al dritto per minare le certezze di Djere nel turno al servizio, in cui gli strappa la battuta avviandosi poi alla conquista del set. La partita si infiamma definitivamente nel terzo set, specie dopo i primi quattro game scivolati via senza scossoni.

Dopo una palla break non sfruttata da Baez, è Djere il primo a portarsi in vantaggio, dando il via a quattro game consecutivi in cui i due tennisti si rubano a vicenda la battuta. Ne esce, quindi, un pareggio sul 5-5, ma nel game decisivo, il dodicesimo, Djere è una furia in risposta e conquista il break a zero che vale il torneo.