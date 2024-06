Il ranking Atp aggiornato a lunedì 17 giugno vede al comando per la seconda settimana consecutiva Jannik Sinner, che si appresta a iniziare la sua stagione su erba in quel di Halle. Stabili anche le posizioni alle spalle dell’azzurro, con Carlos Alcaraz a precedere Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. La novità in top-10 è il nuovo best ranking di Alex De Minaur, che grazie alla vittoria di ‘s-Hertogenbosch sale fino alla posizione numero 7 per la prima volta in carriera.

Diverse novità positive anche per i colori italiani, con ben 9 giocatori azzurri in top-100. Luciano Darderi, grazie alla vittoria del Challenger di Perugia, balza alla posizione numero 34 appena davanti a Matteo Arnaldi e non lontano dal numero 2 d’Italia Lorenzo Musetti che è stabile al 30° posto. Molto bene anche Matteo Berrettini, che grazie alla finale raggiunta a Stoccarda recupera 30 posizioni in una sola settimana e sale al numero 65. Ritocca il proprio best ranking Flavio Cobolli, che scala una posizione ed è al 49° posto, mentre rientra in top-100 anche Fabio Fognini recuperando due posizioni.

Atp ranking aggiornato al 17 giugno 2024: Sinner in testa, sale De Minaur. Bene Darderi

Il ranking aggiornato al 17 giugno 2024

Jannik Sinner 9480 punti Carlos Alcaraz 8580 Novak Djokovic 8360 Alexander Zverev 6885 Daniil Medvedev 6485 Andrey Rublev 4710 Alex De Minaur 4085 Casper Ruud 4025 Hubert Hurkacz 3950 Grigor Dimitrov 3775

30. Lorenzo Musetti 1380

34. Luciano Darderi 1231

35. Matteo Arnaldi 1220

49. Flavio Cobolli 955

57. Lorenzo Sonego 861

65. Matteo Berrettini 795

72. Luca Nardi 760

100. Fabio Fognini 617