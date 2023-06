ATP Queen’s 2023, programma e orari martedì 20 giugno

È stato pubblicato ufficialmente il programma dell’ATP 500 del Queen’s per quel che concerne martedì 20 giugno, giornata che sarà interamente dedicata agli incontri di primo turno. Sul Centrale, in particolare, i primi a scendere in campo saranno Maxime Cressy e Holger Rune. Subito dopo toccherà a due ex numero 1 del mondo: Carlos Alcaraz, atteso dal confronto con Arthur Fils, e Andy Murray, il quale affronterà Alex de Minaur. In chiusura, Taylor Fritz se la vedrà con Bernabe Zapata Miralles.

ATP 500 QUEEN’S – IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 20 GIUGNO

Centre Court

A partire dalle 13:00 – Cressy vs (2) Rune

A seguire – (1) Alcaraz vs Fils

A seguire – (7) De Minaur vs Murray

A seguire – Zapata Miralles vs (3) Fritz

Court 1

A partire dalle 13:30 – Mannarino vs Broady

A seguire – (4) Tiafoe vs Van de Zandschulp

A seguire – Dimitrov vs Ruusuvuori

Court 5

A partire dalle 13:30 – Lehecka vs Davidovich Fokina

A seguire – Thompson vs Raonic