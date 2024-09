Atp Pechino 2024, Sinner vince ancora in rimonta: battuto Safiullin, è ai quarti

Nel giorno in cui la WADA ufficializza di aver fatto ricorso per il caso Clostebol, Jannik Sinner batte in rimonta Roman Safiullin con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino 2024. Altro successo in tre set per il numero uno del ranking mondiale, che dopo aver rimontato al primo turno Nicolas Jarry ha lasciato un set anche al russo Safiullin, ripescato in tabellone come lucky loser.

Ciononostante, la vittoria non è mai stata in discussione e Sinner ha presto ristabilito le gerarchie, mettendo di fatto un punto esclamativo sul match già dopo il primo break nel secondo set. Altra prestazione in crescendo dunque per Jannik, che al prossimo turno sfiderà il ceco Jiri Lehecka, contro cui ha vinto l’unico precedente. In attesa di capire cosa succederà nei tribunali, Sinner pensa esclusivamente al campo e ad impreziosire ulteriormente una stagione fantastica.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Inizio molto contratto da parte di Sinner, che fatica ad esprimere il suo miglior tennis e non riesce a trovare le contromisure al gioco esplosivo del suo avversario. Gli errori sono molti più del solito e anche i colpi di Jannik non sono caratterizzati dalla consueta fluidità. Morale? 6-3 Safiullin, che serve bene e fa suo il parziale in 47 minuti.

Memore della rimonta contro Jarry, Sinner non si disunisce e inizia fin da subito a lavorare per ribaltare la sfida. Il secondo set si rivela dunque a senso unico e il 6-2 finale sta quasi stretto all’azzurro, impeccabile in battuta e molto efficace anche in risposta. Non a caso si procura palle break in tutti e quattro i turni, ma solo in due riesce a strappare la battuta al russo. Non cambia il copione nel terzo e decisivo set, in cui Jannik ottiene il break in avvio e lo consolida annullando due delicate chance del contro break nel game seguente. Safiullin non molla, ma può fare ben poco per contenere le accelerazioni di Sinner e finisce per capitolare dopo 2h22′. Tredicesima vittoria consecutiva per il numero uno al mondo, che da Pechino 2023 vanta un bilancio sensazionale di 72-7.