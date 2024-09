Atp Pechino 2024, Sinner: “Importante vincere anche quando non ti senti al 100%”

Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo ai danni di Roman Safiullin nel match di secondo turno dell’Atp 500 di Pechino 2024: “E’ stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore. Era il terzo confronto tra noi e oggi lui ha servito molto bene momenti importanti. Ho provato a stare al passo mentalmente, ma è stata dura. Tuttavia aver trovato una via d’uscita significa molto per me, specialmente in giornate come quella di oggi in cui non ti senti al 100%. Sapevo di dover alzare il livello quando contava“.

CRONACA

All’azzurro è stato poi chiesto quale sia stata la differenza nell’ultimo anno, in cui la sua carriera è cambiata radicalmente: “Sento che fisicamente ho fatto un passo avanti. E quando ti senti bene puoi cambiare alcune cose in campo che magari non funzionano benissimo. Se dovessi evidenziare un aspetto, direi quello fisico“.