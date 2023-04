Atp Marrakech 2023, Vavassori cede in due set ad Evans: il britannico si prende la semifinale

Niente da fare per Andrea Vavassori che, nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di Marrakech 2023, viene sconfitto in due set 6-3 7-5 dal britannico Daniel Evans. Quest’ultimo, dunque, approda in semifinale dove incontrerà il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e l’olandese Tallon Griekspoor.

La prima sfida in carriera fra il classe 1995 piemontese e il 32enne di Birmingham inizia male per il torinese, che subisce il break in apertura dopo una smorzata letta bene dal britannico, numero 30 al mondo. Vavassori ha due chance per il controbreak, ma Evans si salva e si issa sul 2-0. La svolta definitiva si ha in un infinito nono game. Vavassori cancella due set point, ma al terzo è un doppio fallo a regalare il primo parziale al britannico con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set è Vavassori a partire meglio. Il tennista azzurro, dopo una fase di sostanziale equilibrio in cui entrambi i contendenti tengono agevolmente i propri turni di servizio, riesce a ritagliarsi una palla break che concretizza immediatamente. Il piemontese, dunque, una volta passato in vantaggio prova ad amministrare e lo fa fino ad un certo punto. Nel momento decisivo, infatti, Andrea commette qualche errore di troppo così Evans ne approfitta per mettere a referto il contro-break. A questo punto il vento della sfida cambia in favore del britannico che, all’ultima chance possibile, centra il break e si impone per 6-3 7-5 sull’azzurro.