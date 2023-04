ATP Marrakech 2023: programma e orari lunedì 3 aprile con Passaro, Bonadio e Vavassori

È stato pubblicato ufficialmente il programma dell’ATP 250 di Marrakech per quel che concerne lunedì 3 aprile, giornata in cui si disputeranno i turni decisivi del tabellone cadetto e alcuni dei primi turni, dando il via ufficialmente al main draw. Sono due gli azzurri che andranno a caccia di un posto nel tabellone principale: Andrea Vavassori, che se la vedrà contro il ceco Vit Kopriva o il marocchino Reda Bennani, e Riccardo Bonadio, il quale sfiderà il giovane francese Arthur Cazaux. Ci sarà, tuttavia, anche il match di primo turno di Francesco Passaro: dall’altra parte della rete ci sarà quell’Aslan Karatsev che giunse tra i migliori quattro agli Australian Open del 2021.

ATP 250 MARRAKECH – IL PROGRAMMA DI LUNEDI 3 APRILE

Center Court

A partire dalle 12:30: Hugo Grenier (1) vs Dimitar Kuzmanov (6) – Turno decisivo qualificazioni

Non prima delle 14:30: Hugo Gaston vs Jan-Lennard Struff – Primo turno

A seguire: Jaume Munar vs Elliot Benchetrit – Primo turno

A seguire: Younes Lalami Laaroussi vs Alexei Popyrin – Primo turno

Court 2

A partire dalle 12:30: Riccardo Bonadio (4) vs Arthur Cazaux (8) – Turno decisivo qualificazioni

A seguire: Elias Ymer o Matteo Martineau vs Nicolas Moreno de Alboran – Turno decisivo qualificazioni

A seguire: Aslan Karatsev vs Francesco Passaro – Primo turno

Court 4

A partire dalle 12:30: Vit Kopriva o Reda Bennani vs Andrea Vavassori (7) – Turno decisivo qualificazioni