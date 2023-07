Atp Gstaad 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Fognini

Ecco il programma di martedì 18 luglio dell’Atp di Gstaad 2023. Allo Swiss Open fa il suo esordio Fabio Fognini, terzo match sulla Roy Emerson Arena contro lo spagnolo Ramos: 10-2 i precedenti in favore del taggiasco, che proverà a ritrovare la vittoria dopo aver saltato la stagione su erba. A seguire spazio al padrone di casa Stan Wawrinka, atteso da Carballes Baena. Ecco l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Roy Emerson Arena

Ore 10.30 – Rinderknech vs Bagnis

Non prima delle 12 – Fils vs Stricker

Non prima delle 15 – Ramos vs Fognini

Non prima delle 17.30 – Wawrinka vs Carballes Baena

Court 1

Ore 10.30 – Cachin vs Daniel

A seguire – Ymer vs Varillas