Atp Gstaad 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 22 luglio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali di sabato 22 luglio al torneo Atp di Gstaad 2023. In Svizzera sul 250 sulla terra rossa troviamo giocatori certo non di primo livello, aprono il programma Ramos-Vinolas e Kecmanovic, unica testa di serie (la due del seeding) rimasta, poi non prima delle ore 13.30 Cachin sfida il qualificato Medjedovic. Di seguito la programmazione.

ROY EMERSON ARENA

ore 11 Ramos-Vinolas vs (2) Kecmanovic

non prima delle ore 13.30 Cachin vs (Q) Medjedovic