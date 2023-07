Atp Gstaad 2023, Cachin vince il titolo: Ramos Vinolas battuto in finale

di Mattia Zucchiatti 7

L’argentino Pedro Cachin, alla prima finale ATP in carriera, batte in due ore e ventuno minuti lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, campione nel 2019, e si aggiudica il titolo dell’ATP 250 di Gstaad. Cachin, numero 90 del ranking, ha vinto in rimonta 3-6 6-0 7-5. Nel primo set, lo spagnolo si trova subito a difendere due palle break e nel game successivo strappa il servizio difendendo il vantaggio con autorità fino al 6-3. Non c’è invece storia nel secondo set, con Cachin che chiude 6-0. Lo spagnolo è stato anche costretto a ricorrere ad un lungo medical time-out. Dopo aver subìto il break in apertura di terzo set, Ramos Vinolas è riuscito a recuperare. Un altro break nell’undicesimo game però ha spianato la strada per la vittoria all’argentino.