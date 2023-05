Atp Ginevra 2023, Jarry elimina Ruud: in semifinale anche Zverev, Fritz e Dimitrov

Caduta rovinosa per Casper Ruud al torneo Atp 250 di Ginevra. Il norvegese, testa di serie numero uno del tabellone del torneo svizzero sulla terra rossa, viene battuto ai quarti di finale dal cileno Nicolas Jarry col punteggio di 3-6 7-6(2) 7-5 dopo una grande rimonta al termine di una sfida estremamente equilibrata e ricca di saliscendi.

Oltre al sudamericano, che se la vedrà con il redivivo Alexander Zverev, che ha giocato appena cinque game per il ritiro di Yibing Wu sul 4-1, in semifinale approdano anche Taylor Fritz, numero due del seeding, che non ha faticato contro Ilya Ivashka per 6-1 6-2, Grigor Dimitrov che dopo un’incredibile maratona ha avuto la maglio di Christopher O’Connell per 6-7(5) 7-5 6-4: il bulgaro e lo statunitense si sfideranno tra loro come primo match di giornata.