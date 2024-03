Atp Finals 2024, Binaghi: “Si va verso il sold out prima dell’estate”

”Quest’anno arriveremo verosimilmente al sold out prima dell’estate con un aumento della domanda interna ad oggi superiore a quella straniera”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a Torino per illustrare i numeri dell’edizione 2023 delle Atp Final di tennis, soffermandosi sull’andamento delle vendite dei biglietti della prossima edizione in programma in autunno. ”I biglietti che abbiamo venduto finora quest’anno – ha detto Binaghi – sono due volte e mezzo quelli dello scorso anno mentre per quanto riguarda gli incassi della biglietteria quelli di oggi è un po’ più del triplo di quello che avevamo fatto lo scorso anno in una manifestazione che ha poi fatto il sold out. È un chiaro segnale di un problema strutturale enorme, il palazzetto oggi è diventato piccolissimo nonostante il Comune lo scorso anno, negli ultimi giorni, abbia sbloccato 300 posti in tempi rapidissimi che quest’anno potremo vendere dall’inizio, unico modo di battere il record di affluenza e nessuno nel nostro Paese potrà battere questi dati finché non verranno costruiti palazzetti di maggiore capienza”, conclude.