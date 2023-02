ATP Dubai 2023: programma e ordine di gioco mercoledì 1 marzo con Sonego-Auger-Aliassime

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 500 di Dubai per quanto riguarda mercoledì 1 marzo, giornata in cui andranno in scena tutti gli incontri di ottavi di finale. Sul Centre Court, si partirà alle ore 11 con il match tra Alejandro Davidovich Fokina e Andrey Rublev, con il campione in carica che ha vinto l’unico precedente per 7-5 6-1 3-6 6-1 (Roland Garros 2020). Non prima delle 13, invece, toccherà al nostro Lorenzo Sonego: l’azzurro se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, quello stesso avversario con cui ha perso nettamente al primo turno del recente ATP 500 di Rotterdam. La sessione serale partirà, alle ore 16, con l’olandese Tallon Griekspoor che affronterà uno tra Novak Djokovic e Tomas Machac, mentre, subito dopo, Daniil Medvedev sarà opposto ad Alexander Bublik.

CENTRE COURT

A partire dalle 11:00: Alejandro Davidovich Fokina vs Andrey Rublev (2)

Non prima delle 13:00: Lorenzo Sonego vs Felix Auger-Aliassime (4)

Non prima delle 16:00: Novak Djokovic (1) o Tomas Machac vs Tallon Griekspoor

A seguire: Daniil Medvedev (3) vs Alexander Bublik

COURT 1

A partire dalle 11:00: Botic van de Zandschulp vs Mikael Ymer

A seguire: Alexander Zverev (7) vs Christopher O’Connell

A seguire: Thanasi Kokkinakis vs Borna Coric (8)

A seguire: Pavel Kotov vs Alexander Shevchenko o Hubert Hurkacz (5)