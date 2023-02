Calcio a 5, tutto pronto per Italia-Macedonia del Nord: data, orario e diretta tv

L’attesa sta per finire, poi sarà tutto pronto per Italia–Macedonia del Nord di Futsal. La gara fra i nostri azzurri e i macedoni si giocherà nella cornice del PalaCatania, che verrà riempito da molti sostenitori della Nazionale allenata da mister Massimiliano Bellarte.

La partita fra Italia e Macedonia, prevista per domani (mercoledì 1 marzo) alle ore 20.30, varrà per le qualificazioni al Mondiale di Futsal del 2024, competizione nella quale gli uomini di Bellarte vorranno prima accedere e poi dimostrare il loro valore. L’ingresso per chiunque vorrà vedere il match al PalaCatania sarà gratuito. Chi, invece, non potrà essere presente direttamente potrà prendere parte al match attraverso la diretta streaming sul sito della FIGC. Vincere alla nostra Nazionale permetterebbe di rimanere in vetta alla classifica del girone di qualificazione ai prossimo Mondiale.