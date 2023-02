Atp Dubai 2023, problemi di segnale internazionale: oscurato il match Sonego-Huesler

Brutte notizie per chi questa mattina sperava di poter assistere al match di Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno di Dubai contro lo svizzero Huesler. Dopo tre games di partita è infatti sparito il segnale internazionale proveniente dal campo 1 della città degli Emirati, di fatto oscurando l’incontro che non è stato possibile seguire né su SuperTennis, né su Sky Sport. Un problema che non dipende dalle emittenti in questione, ma che come detto è riconducibile al segnale internazionale.