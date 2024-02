Atp Dallas 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 Dallas 2024 per la giornata di lunedì 5 febbraio. Si concludono le qualificazioni, ma è anche il momento di iniziare gli incontri di main draw, seppur con soltanto due sfide. Taro Daniel sfida il francese Lestienne, mentre in sessione serale Max Prucell dovrà vedersela contro la wild card Kruger. Di seguito l’ordine di gioco.

STADIUM

Ore 19:00 – Atmane vs Johnson (QUALIF.)

a seguire – Moreno de Alboran o Svajda vs Barton o Kudla (QUALIF.)

Non prima delle 23:30 – Daniel vs. Lestienne

Non prima delle 02:00 – (WC) Krueger vs (6) Purcell

GRANDSTAND

Ore 19:00 – Sandgren vs Marchenko (QUALIF.)

a seguire – Nava o Mayo vs. Ficovich o Trungelliti (QUALIF.)