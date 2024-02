Atp Cordoba 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 febbraio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 5 febbraio al torneo Atp di Cordoba 2024. Parte da qui la stagione sul rosso sudamericano, con tanti argentini che tentano il colpccio nel primo dei due tornei di casa (poi ci sarà Buenos Aires). Aprono Galan-Munar, poi il minore dei fratelli Cerundolo. Ecco di seguito la programmazione completa.

CANCHA CENTRAL

Ore 18:00 – Galan vs Munar

a seguire – J. Cerundolo vs (Q) Bagnis

Non prima delle 22:30 – Ramos Vinolas vs Cachin

a seguire – Diaz Acosta vs (Q) Gomez

CANCHA 1

Ore 22:00 – Dellien vs Seyboth Wild