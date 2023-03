ATP Challenger Phoenix 2023, i match di Berrettini saranno trasmessi in diretta su SuperTenniX

È tutto pronto per l’ATP Challenger 175 di Phoenix, manifestazione che avrà luogo in Arizona e che varrà molto di più, dal punto di vista tecnico, della categoria assegnata. Basti pensare che le prime due teste di serie saranno niente meno che Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, due che non disputano un torneo Challenger rispettivamente dal 2019 (proprio a Phoenix, dove l’azzurro conquistò il trofeo) e dal 2016 (Montevideo, anche nel suo caso giunse il titolo). In totale, ci saranno ben 8 dei primi 60 giocatori del mondo e la pattuglia italiana potrà contare anche su Matteo Arnaldi, che al primo turno affronterà un qualificato e al secondo, eventualmente, potrebbe sfidare proprio Berrettini, e su Mattia Bellucci, il quale se la vedrà con Pavel Kotov stasera, a caccia di un posto nel main draw. Come seguire il torneo? Tutti i match saranno visibili gratuitamente al link https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv, mentre per quel che riguarda gli incontro di Berrettini sarà possibile seguirlo in diretta su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Segui @MattBerrettini a Phoenix: tutti i suoi match al Challenger 175 🇺🇸 saranno in diretta su #SuperTenniX! In gara con una wild card e testa di serie n.1, Matteo esordirà contro Ivashka 👉https://t.co/f6rtHkHUa7#tennis pic.twitter.com/XntF0uCKER — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 14, 2023