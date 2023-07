Atp Bastad 2023, Musetti vince al tie-break del terzo set il derby con Arnaldi

Nel derby italiano di Bastad 250, il derby tutto italiano fra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi va al primo che si è dimostrato più solido rispetto al classe 2001. Nel primo set, sostanzialmente equilibrato, Musetti non fa mai fa mai fatica a tenere il servizio, mentre Arnaldi inizia a zoppicare dal terzo gioco in poi. E’ cosi che sul 3-3 succede tutto ciò che è stato di decisivo per orientare il primo set. Infatti, nel sesto gioco della partita Arnaldi va sotto subito 0-30 poi riprende con servizio fino al 40-40, ma poi deve capitolare al rovescio ad una mano di Musetti che si porta avanti con il break del 4-3 che permette poi difatti al carrarino di vincere il primo set.

Il secondo set si apre con la reazione veemente di Arnaldi che inizia a tornare ad essere aggressivo e ad andare spesso a rete con serve and volley efficaci. E’ così che il sanremese riesce a prendersi subito il break nei confronti di Musetti e di portarsi sul 2-0 rapidamente. Musetti cerca di rimanere fino alla fine nel set, non cedendo più servizi all’avversario. Un atteggiamento che però non paga con Arnaldi che difende il break che alla fine gli permette di chiudere il secondo 6-4.

Il terzo set, nel momento più importante del match, vede Arnaldi che conduce un primo turno di battuta giocato veramente in malo modo: due doppi falli ed un serve and volley sballato permettono a Musetti di compiere subito sorpasso e di andare rapidamente sul 3-0. Quando la partita sembra essere conclusa in favore di Musetti, però, qualcosa cambia con Arnaldi che risale rapidamente di giri, prende il break sul 4-2 per Musetti e riapre, clamorosamente, il match. Si va avanti fino al tie-break, nonostante due palle match sprecate di Musetti sul 5-4 a suo favore. Nel tie-break Musetti rimane sempre avanti fino al 6-4, quando spreca altre due palle match. Con il servizio il carrarino si riprende le palle match, e con l’aiuto di Arnaldi che sbaglia uno smash piuttosto facile, manda Musetti avanti nell’Atp di Bastad.