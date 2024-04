Atp Barcellona 2024: Ruud si vendica di Tsitsipas e vince il titolo più importante della sua carriera

La sconfitta in finale a Monte-Carlo è ormai un lontano ricordo per Casper Ruud, che sette giorni dopo si è preso la rivincita su Stefanos Tsitsipas e l’ha fatto nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di Barcellona 2024. Il tennista norvegese si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3 ed ha finalmente sfatato un tabù, riuscendo a vincere, dopo ben nove 250, un titolo di categoria superiore. E non si può dire che non sia meritato dato che non ha perso neppure un set in tutta la settimana ed è stato il miglior giocatore in campo anche in finale.

Ad eccezione del break subito in apertura, poi recuperato nel sesto gioco, Ruud ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, chiudendo il primo parziale grazie al break decisivo arrivato nel dodicesimo game e dominando poi il secondo. Appena tre i punti persi in battuta, mentre in risposta ha creato grosse difficoltà al greco tanto che ha avuto anche l’opportunità di trionfare con un punteggio più netto (sprecando però due palle break sul 4-1). Dopo 1h31′ di gioco, ha finalmente potuto esultare – in maniera molto “scandinava” -, sbloccandosi anche in un 2024 dove aveva perso tutte e tre le finali disputate. Incubo Atp 500 invece per Tsitsipas: per lui bilancio shock di 0 vittorie e ben 11 sconfitte.