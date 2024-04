Atp Barcellona 2024, Musetti subito eliminato: Carballes Baena lo sconfigge in due set tirati

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti, che nell’incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 ha ceduto il passo a Roberto Carballes Baena. Non è andato come sperato l’esordio in terra catalana del carrarino, che in qualità di decima forza del tabellone aveva potuto beneficiare di un bye ma è stato subito sconfitto dal beniamino di casa, reduce dall’agile successo in due set ai danni del lucky loser transalpino Hugo Grenier.

7-6 6-4 il punteggio di quello che è stato il primo scontro diretto della carriera tra i due, durato ben 2h15′ di gioco. Alla lunga ha pagato la solidità di Carballes Baena, un osso duro su terra rossa e bravo a far valere la sua esperienza, oltre che la sua grande continuità; Musetti ha invece commesso troppi errori e non è riuscito a dar seguito alle belle vittorie ottenute a Monte-Carlo, subendo un altro deludente ko in una stagione finora con più bassi che alti. L’azzurro non difende dunque i punti della semifinale dello scorso anno; Carballes Baena si regala invece il terzo turno contro Ofner o Tsitsipas.

CRONACA – Primo set estremamente equilibrato, con tanti game che finiscono ai vantaggi e in cui il giocatore in risposta ha palle break. Il bilancio è però impietoso da entrambe le parti; 0/5 per lo spagnolo, 0/3 per Musetti, con la differenza che Lorenzo ne manca una sul 6-5, equivalente a un set point. Si giunge dunque al tie-break, dove un inizio da incubo condanna Musetti. Avanti 1-0, l’azzurro subisce 5 punti di fila e si ritrova costretto a inseguire. Bravissimo ad accorciare sul 4-5, perde altri due punti e vede il set sfuggirgli dalle mani. Le cose non migliorano nella seconda frazione, dove arriva il primo break del match, nel quarto gioco, in favore dello spagnolo. Carballes Baena fallisce però l’allungo e perde a sua volta la battuta, rimettendo in corsa il carrarino. Poco male visto che il copione non cambia e Musetti continua a faticare al servizio. Il classe 2002 si salva sia nel sesto che nell’ottavo gioco, annullando due delicate palle break, ma deve inchinarsi nel decimo game, in cui Carballes conquista il break decisivo e ottiene la vittoria, facendo esultare il pubblico di casa.