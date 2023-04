Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 17 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 17 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023. Bisogna aspettare per vedere all’opera i big, tutti esentati dal primo round: ecco quindi, che gli spagnoli si concentrano sui giocatori di casa sul campo intitolato a Rafael Nadal. Aprirà le danze Zapata Miralles, poi nel corso del pomeriggio anche Andujar e Martinez. Interessante sfida sul secondo campo tra McDonald e Shelton, con quest’ultimo che continua a testare la sua attitudine alla terra rossa.

PISTA RAFA NADAL

Ore 11:00 – Zapata Miralles vs (PR) Balazs

a seguire – Bublik vs Ruusuvuori

a seguire – Etcheverry vs (WC) Andujar

a seguire – Martinez vs (Q) Kovalik

PISTA ANDRES GIMENO

Ore 11:00 – McDonald vs Shelton

a seguire – Ivashka vs Borges

a seguire – (Q) Trungelliti vs Jarry

PISTA 2

Ore 15:30 – (Q) Kotov vs (Q) Krutykh