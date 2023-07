Atp Atlanta 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 27 luglio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Atlanta 2023 per la giornata di giovedì 27 luglio. Non prima delle 20:00 andrà in scena il match tra la testa di serie numero 3 Daniel Evans e il tedesco Dominik Koepfer. A seguire, il derby americano tra Maxime Cressy e J. J. Wolf. Poi Taylor Fritz se la vedrà col cinese Yibing Wu, mentre l’altro cinese Juncheng Shang sfiderà Kei Nishikori. Di seguito, il programma della giornata odierna.

Programma giovedì 27 luglio

Stadium Court

Dalle 18:00, Max Purcell/Jordam Thompson – Trent Bryde/Ethan Quinn

Non prima delle 20:00, (3) Daniel Evans – Dominik Koepfer

A seguire, Maxime Cressy – (8) J. J. Wolf

Non prima delle 01:00, (1) Taylor Fritz – Yibing Wu

A seguire, (PR) Kei Nishikori – (Q) Juncheng Shang