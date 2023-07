Calcio femminile, Mondiali 2023: l’Olanda ferma gli USA sull’1-1

di Mattia Zucchiatti 50

Lo scontro diretto del gruppo E dei Mondiali di calcio femminile in corso tra Nuova Zelanda e Australia si conclude con un pareggio. Le statunitensi campionesse in carica sono state fermate 1-1 dai Paesi Bassi oggi a Wellington nella fase a gironi che vede le due nazionali in testa con quattro punti. Contro le nederlandesi, battute 2-0 nella finale dell’edizione 2019, le americane sono state costrette a chiudere la loro serie record di tredici vittorie consecutive in Coppa del mondo. A passare in vantaggio è stata l’Olanda con una rete di Jill Roord al 17′. Ma al 62′ è arrivato il pareggio della capitana americana Lindsey Horan. Le due squadre si dividono la testa del girone E con 4 punti ciascuna in un gruppo che vede coinvolti anche Portogallo e Vietnam.