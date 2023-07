ATP Amburgo, Musetti-Kovalik: partita sospesa per oscurità

La partita dell’ATP 500 di Amburgo tra Musetti e Kovalik è stata sospesa per oscurità. L’incontro, rimandato più volte in giornata a causa del maltempo che si è abbattuto sull’area nel pomeriggio, è stato interrotto a causa dell’oscurità serale. I due tennisti infatti giocavano sul secondo campo, privo di faretti e alcun tipo di illuminazione. Domani, la partita riprenderà sul 4-1 di Musetti nel secondo set su servizio dello slovacco, nella speranza che la pioggia non disturbi nuovamente il torneo.