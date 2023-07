Mondiali Scherma, Di Veroli: “Un peccato per la finale, l’oro mancato è un rammarico”

Dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali di scherma di Milano, lo spadista azzurro Davide Di Veroli ha così commentato la gara: “In questo momento c’è tanto rammarico per l’oro mancato, ma sono contento di come ho tirato, di come è andata la giornata in generale. Ci sono stati match difficili, li ho portati a casa con le unghie e con i denti”.

E ancora: “Ci sono delle cose a livello tecnico che entrambi abbiamo variato, in questa occasione ha portato lui a casa il match, peccato perché era una finale mondiale. Sono contento, apprezzerò questo argento nei prossimi giorni. Ci sono stati assalti complicati durante la giornata. Peccato per la finale, ma è comunque un buon argento. Il tifo di casa? Da pelle d’oca, ringrazio tutti, mi hanno aiutato durante la giornata”.