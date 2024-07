Atp Amburgo 2024, match interrotti per pioggia: slitta il programma

Il programma dell’Atp 500 di Amburgo 2024 ha subito una frenata durante il pomeriggio di mercoledì 17 luglio, per via della pioggia. Al termine del confronto tra Alexander Zverev e Jesper De Jong, con vittoria del tedesco in due set, il maltempo ha causato dei disagi sul rosso del torneo teutonico: interrotta la partita in corso tra Ugo Blanchet e Pedro Martinez, fermati nel cuore del terzo set, così come posticipati gli altri match in programma in Germania. Nel prosieguo della giornata, dovrebbero scendere in campo anche giocatori del calibro di Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, impegnati rispettivamente con Maximilian Marterer e Dusan Lajovic (Centrale, al chiuso). Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni metereologiche e dunque sull’evolversi del programma dell’Atp di Amburgo.

AGGIORNAMENTI PIOGGIA: ATP AMBURGO 2024

16.25 – Non si riparte sul campo M1 per via della pioggia: Blanchet-Martinez in stand-by. Ricordiamo che, dopo il match tra il francese e lo spagnolo, scenderanno in campo gli italiani Cobolli e Darderi in doppio. Intanto, Cerundolo e Marterer prosegue sul Centrale al chiuso.

16.05 – Mentre il maltempo non consente di proseguire regolarmente il programma negli altri campi, Cerundolo e Marterer iniziano il loro incontro sul Centrale, dotato di tetto.

15.55 – Pioggia di discreta intensità in questo momento, non si potrà ripartire almeno sino alle 16.20.

15.45 – Programma interrotto per pioggia, Blanchet-Martinez fermi sul 4-2 in favore del francese nel terzo set.