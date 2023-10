Atp 500 Tokyo: Shelton batte Karatsev in finale, primo titolo nel circuito maggiore per l’americano

Ben Shelton vince l’Atp 500 di Tokyo. Primo titolo nel circuito maggiore per l’americano, che in finale ha battuto 7-5 6-1 il numero 37 della classifica mondiale Karatsev. Dopo i tre successi nei Challenger, il classe 2002 trionfa per la prima volta nell’Atp e centra anche il best ranking, che lo vede 14° a 2355 punti appaiato con Tiafoe, 15° a 2355. La top ten resta ancora lontana, Fritz 10° a 3410, e l’ottavo posto per le Finals dista 800 punti, sempre Fritz con 3010. Shelton potrà dare continuità al suo grande periodo di forma, dopo quarti a Shanghai e semifinale a Us Open, nel 500 di Vienna dove al primo turno giocherà contro Sinner. C’è un precedente solo tra i due ed è molto recente, 2-6 6-3 7-6(5) per l’americano negli ottavi del 1000 di Shanghai il 10 ottobre di quest’anno. La rivincita per l’altoatesino andrà in scena nella giornata di domani, lunedì 23 ottobre.