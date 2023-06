Manchester City-Inter, Dimarco: “Per loro vincere Champions un’ossessione, per noi un sogno”

E’ tempo per Manchester City ed Inter di pensare alla finalissima di Champions League del prossimo Champions League. Nei giorni che precedono la finalissima di Istanbul, sono arrivate le parole di Federico Dimarco, che durante il Media Day, ha parlato della partita contro la squadra di Guardiola.

Le parole di Dimarco: “Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, sappiamo di incontrare una squadra forte. Per noi vincere questo trofeo è un sogno, per loro è un ossessione. Dobbiamo fare una partita da Inter, non credo sia solo l’attacco a fare la partita, ma tutta la squadra. Fino ad adesso abbiamo pensato al campionato, poi penseremo al City e a come potergli fare male. Vincere è il sogno di tutti: noi andremo lì e ci giocheremo le nostre carte”